Serie A, UFFICIALI i cinque posti per la prossima Champions

L’ufficialità arrivata dopo le partite odierne di Europa e Conference League con Roma, Atalanta e Fiorentina

I quarti di finale delle competizione europee hanno sancito ufficialmente i cinque posti per la prossima Champions League destinati alle squadre italiane. La Serie A ottiene così il posto extra grazie al piazzamento nel ranking.

Decisiva il doppio risultato dell’Atalanta e della Fiorentina in Europa e Conference League. In questo momento anche la Roma, al momento quinta in classifica, sarebbe quindi qualificata alla massima competizione europea.