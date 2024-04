Manchester City Guardiola: «Farci giocare oggi è inaccettabile»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, contro i calendari che hanno costretto la sua squadra a giocare dopo tre giorni

Dopo la vittoria contro il Chelsea in semifinale di FA Cup, Pep Guardiola, intervistato dalla BBC, è tornato a criticare il calendario che ha costretto il suo Manchester City a tornare in campo a tre giorni dalla sfida di Champions League. Di seguito le sue parole.

«Farci giocare oggi è inaccettabile. Non riesco a capire come siamo sopravvissuti. Questi giocatori sono leggende. La gente non riesce a capire il pugno in faccia che ricevi quando esci dalla Champions League. Perché non darci un giorno in più visto che Manchester United, Chelsea e Coventry non giocano a metà settimana? Per i giornalisti… ok, ma non chiedetemi di fare cose extra dopo la partita, perché non lo farò».