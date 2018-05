Gareth Bale è diventato l’eroe di Real Madrid-Liverpool: entra e realizza un gol pazzesco

Ve lo ricordate il gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium? E non lo diciamo per girare il coltello nella piaga. Ecco, adesso, scordatevelo perchè Gareth Bale ne ha realizzato uno altrettanto bello ma assolutamente più importante. La rete del gallese è quella che, infatti, ha riportato il Real Madrid in vantaggio: Karim Benzema su papera di Karius, il pareggio flash segnato da Sadio Manè e la rete che ha illuminato la notte di Kiev. Come una stella cadente Bale, una di quelle che non hanno finito ancora di bruciare.

Eppure la finale di Champions di Bale non era nata nella maniera migliore, visto che Zinedine Zidane lo ha fatto partire dalla panchina. Si sa, l’ex calciatore del Tottenham ormai è ritenuto il 12esimo, se non il 13esimo, uomo di questo Real. Ma questa sera non può che essere l’uomo copertina dei galacticos e della finale di Kiev. Siamo al 18′ del secondo tempo quando Marcelo riceve palla largo a sinistra, rientra e crossa con il destro verso il centro dell’area: Gareth Bale si coordina splendidamente e colpisce, in rovesciata, di piede mancino. Per Karius, stavolta, non c’è nulla da fare.