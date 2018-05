Il Real Madrid allunga sul Liverpool: il gol del 3-1 è ancora figlio di una papera di Karius

La papera di Karius, fin qui, è stata una costante della finale di Kiev tra Real Madrid e Liverpool. Dopo quella in occasione della rete di Benzema, ne ha regalato un’altra altrettanto goffa in occasione del potente tiro mancino di Bale.

Notte da incubo per #Karius!!

Ancora un errore clamoroso, spiana la strada al Real Madrid verso la conquista della coppa! Goooool di #Bale … doppietta!!#UCLFinal2018#RealLiverpool#UCLFinal pic.twitter.com/wl5w8HuGMu — Giò Ametrano ™ JFZ (@gio_ametrano) May 26, 2018

Una finale di Champions League viene sempre preparata nei dettagli, studiata fino all’ultimo secondo utile, con la prospettiva di andare in campo conoscendo al meglio l’avversario e mettendo sul rettangolo verde soluzioni di gioco che possano cambiare il risultato. Ma nel calcio non è sempre così, perchè le partite possono essere anche decise, sbloccate, cambiate da episodi: vedi papera di Karius in occasione dell’1-0 segnato da Karin Benzema, pareggiato poco dopo da Sadio Manè.

Accade tutto tra il 6′ ed il 10′ del secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco in cui il parziale era rimasto bloccato sullo 0-0 complice lo shock per l’infortunio di Momo Salah. Ma andiamo a rivedere l’azione incriminata nel dettaglio. Il lancio lungo di Toni Kroos è irraggiungibile per Karim Benzema, che viene anticipato in presa sicura da Karius ma il portiere del Liverpool rovina tutto pochi secondi dopo quando rilancia frettolosamente, non accorgendosi della presenza del centravanti francese. Quest’ultimo ci mette la gamba e sblocca il risultato nella notte di Kiev. Lì dove sono i dettagli a fare la differenza, lì dove ogni errore viene pagato.