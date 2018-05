Real Madrid-Liverpool, finale Champions League 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Real Madrid-Liverpool, finale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atto finale della massima competizione internazionale per club: Real Madrid e Liverpool si giocano la conquista dell’ambitissima Champions League. Per gli spagnoli sarebbe addirittura la terza vittoria consecutiva, circostanza mai verificatasi nell’era moderna, è già la quarta finale delle ultime cinque edizioni. Seconda finale per Klopp: l’altra al timone del Borussia Dortmund, nell’edizione 2012-13, sfumata all’ultimo respiro. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Real Madrid–Liverpool.

Real Madrid-Liverpool: diretta live e sintesi

Real Madrid-Liverpool: formazioni ufficiali

Real Madrid-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

Zidane potrebbe dare fiducia a Benzema: nel caso sarà affiancato a Ronaldo in un attacco s due che prevede l’impiego di Isco da trequartista, in alternativa fiducia a Bale e spazio al 4-3-3, con l’eventuale decentramento di Ronaldo. Classico assetto tattico per il Liverpool e solito tridente con Salah, Firmino e Mané. In mediana – considerata l’assenza di Chamberlain – agiranno Wijnaldum, Henderson e Miller, favoriti sul rientrante Emre Can.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. Allenatore: Zinedine Zidane

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane nella presentazione della finale di Champions League: «Non soffro, al contrario, sono contento di poter vivere un’altra finale perché è un momento unico. Ciò che vivremo tra oggi e domani non lo vivremo mai più. Ci saranno altre cose, ma saranno differenti. E allora dobbiamo approfittarne, godercela. E se poi c’è un po’ di pressione meglio, è più bello. A me interessa solo far le cose bene e dare tutto. È lo stesso chiedo ai miei giocatori: dare tutto. Poi se c’è un rivale più forte non puoi farci nulla. Io penso di essere giudicato positivamente perché do tutto, poi non è che posso gestire tutto ciò che pensa la gente, e comunque ‘no pasa nada’, non succede nulla».

Real Madrid-Liverpool: i precedenti del match

Si tratta del remake della finale della Coppa Campioni 1980-81, quando il Liverpool si impose sul Real Madrid con il risultato di 1-0, peraltro ultima sconfitta incassata dagli spagnoli in una finale. Nel complesso sono cinque i precedenti internazionali tra le due squadre, con il bilancio che pende in favore dei Reds: tre vittorie contro le due dei Blancos.

Real Madrid-Liverpool: l’arbitro del match

Dirige l’arbitro serbo classe 1973 Milorad Mazic: non ci sono precedenti da registrare nell’arco della stagione con Real Madrid e Liverpool. Ha diretto quattro gare dell’attuale edizione della Champions League, tutte risalente alla fase a gironi: ha estratto tredici cartellini gialli, ad una media dunque appena superiore alle quattro ammonizioni a partita.

Real Madrid-Liverpool: dove vederla in streaming e in tv

Real Madrid-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) ed in chiaro su Canale 5. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite l’emittente svizzera RSI La2 per tutti i residenti nel Nord Italia.