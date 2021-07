Cristiano Ronaldo atteso a Torino: ecco quando sarà alla Continassa

Cristiano Ronaldo sta arrivando: lunedì alla Continassa. Ultime sul possibile trasferimento PSG, sempre meno probabile

Secondo il Corriere dello Sport, salvo cambi di programma, Cristiano Ronaldo atterrerà a Torino domenica 25 ed è atteso alla Continassa lunedì 26 per i test medici ed il primo contatto con Allegri.

Nessuna offerta dal mercato: orizzonte PSG unico possibile ma la pista al momento non sembra scaldarsi. Solo l’addio di Mbappé destinazione Real Madrid potrebbe innescare qualcosa. La Juve però non può neanche permettersi di arrivare troppo a ridosso dello start della nuova stagione. In caso di colpo di scena da Parigi il sostituto potrebbe essere Icardi.