Cristiano Ronaldo come Brady: ogni partita è un Super Bowl

Cristiano Ronaldo come Brady, vincitore di un altro Super Bowl. Come la star del football, CR7 non si vuole fermare. E il rinnovo…

Il Super Bowl ha incoronato ancora una volta Tom Brady, leggenda del football Nfl e vincitore, ancora una volta, dello storico trofeo. A 44 anni, il campione non smette di giocare e di vincere e ispira Cristiano Ronaldo.

Tuttosport fa un parallelismo: anche lo stesso CR7 non ha voglia di smettere di giocare e di conquistare trofei. Ora potrebbe rinnovare per un anno il suo contratto con la Juve che scade nel 2022. Ogni gara, per lui, è il Super Bowl.