Cristiano Ronaldo-Juve, l’UEFA non si oppone: cosa accade col FPF?

Cristiano Ronaldo alla Juve? ‘Sport’ fa i conti in tasca ai bianconeri, non ci sarà alcun intervento dell’UEFA per il Fair Play Finanziario

L’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus non avrà ripercussioni per quel che riguarda la lente dell’UEFA sotto il profilo del Fair Play Finanziario. E’ ciò che afferma oggi il quotidiano spagnolo Sport che racconta le ultime notizie in tal senso dell’operazione del secolo. Il concetto di FPF implica che i club possano spendere fino a cinque milioni in più di quanto guadagnato per un periodo di valutazione di tre anni; inoltre implica il non poter ottenere entrate a livello di sponsorizzazioni e diritti audiovisivi che sono al di sopra del mercato. Il terzo elemento riguarda l’ammontare del debito, anche se i club non possono superare mai i 30 milioni di euro l’anno.

Da queste valutazioni, considerando i 100 milioni richiesti dal Real Madrid e i 70 milioni di euro lordi a stagione per le quattro stagioni in bianconero, l’operazione totale avrebbe un costo di circa 400 milioni di euro, mentre in questa prima stagione l’operazione avrà un ammontare di 170 milioni di euro. Numeri che non sembrano eccessivi per quel che riguarda i dettami del Fair Play Finanziario visto che non influiranno sulla situazione finanziaria della squadra di Torino, considerando solamente le entrate che la Juventus ha ottenuto dalla Champions League nelle ultime stagioni.

Nel 2017/2018 la Juventus ha ottenuto ricavi vicini a 78 milioni di euro, di cui circa 45 dal market pool, ma se andiamo a ritroso alla stagione 2016/2017, la Vecchia Signora è stata la società che ha guadagnato più di tutti, circa 109 milioni di euro contro gli 81 milioni del Real Madrid vincitore del torneo.

Solamente in termini di entrate dalla Champions League, dunque, ha permesso alla Juve di incamerare quasi 200 milioni di euro nelle ultime due stagioni. Numeri che consentono al club di poter affrontare la sfida finanziaria legata a Cristiano Ronaldo senza minacciare il proprio status finanziario. Senza dimenticare le possibili cessioni, a partire da quella di Gonzalo Higuain al Chelsea per 60 milioni di euro. E’ tutto pronto per il giro di valzer del calciomercato estivo 2018/2019 che cambierà i paradigmi del calcio europeo e mondiale.