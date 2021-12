Cristiano Ronaldo, l'aneddoto su Ferguson: «Mio padre era in ospedale e lui...»

L’attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha raccontato un aneddoto sul suo ex allenatore Ferguson

Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, in una intervista al sito ufficiale dei Red Devils ha parlato del suo rapporto con Sir Alex Ferguson raccontando anche un particolare aneddoto sull’ex allenatore.

RONALDO-FERGUSON – «Penso sia difficile ricordare un singolo momento speciale tra me e lui. Ma c’è una situazione che ricordo. Forse lui non lo ricorderà, ma per me sono stati momenti importanti. Un giorno, mio padre era in ospedale, ed ero così provato emotivamente, molto giù. Ho parlato con lui (Ferguson ndr) e lui mi ha detto: ‘Cristiano, vacci due o tre giorni’. Era un periodo duro, avevamo partite difficili in quel momento e io ero un giocatore chiave ma lui mi ha detto: ‘Sarà dura perché abbiamo partite difficili, ma capisco la tua situazione e ti lascerò fuori e potrai andare a trovare tuo padre’. Per me, queste sono le cose più importanti, a parte vincere la Champions League, vincere la Premier League, vincere coppe e cose del genere. Quindi devo apprezzarlo, perché quello che mi ha detto, l’ha sempre fatto».