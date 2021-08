Ronaldo Manchester City, trattativa saltata: ora avanza lo United. Le ultime

Salta il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester City: nessun accordo trovato con il club di Guardiola

Clamoroso: salta il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester City. Come riportato da Fabrizio Romano, non è stato trovato l’accordo tra il club allenato da Pep Guardiola e il portoghese, mentre non si è trovata la quadra nemmeno con la Juventus. Secondo Gianluca Di Marzio – inoltre – il club inglese avrebbe dovuto prima cedere un giocatore (Sterling) per presentare un’offerta alla Juve.

Posizione chiara del Manchester City che dice no a Cristiano Ronaldo. Ora resta in piedi l’ipotesi ritorno al Manchester United per Cristiano Ronaldo: i Red Devils gli offrono un triennale e sono sempre più vicini a concretizzare il ritorno ad Old Trafford del portoghese.