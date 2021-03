Cristiano Ronaldo, miglior giocatore della Serie A: «Ecco il mio segreto»

Ronaldo miglior giocatore AIC: il portoghese eletto da calciatori, allenatori, arbitri come il migliore della stagione 2019/20

Cristiano Ronaldo è stato eletto miglior giocatore della stagione 2019/20 nel Gran Galà del Calcio 2021. Queste le parole a Sky del fuoriclasse portoghese.

«Innanzitutto voglio ringraziare i miei compagni senza i quali non avrei vinto questo premio. E tutti i giocatori che hanno votato per me come migliore giocatore dell’anno. Mi sento molto fortunato e contento. Penso che la costanza, la fiducia, la passione, il lavoro, siano il segreto per continuare a godersi i calcio. Questo è l’aspetto più importante perché mi sento motivato: tutti questi elementi devono coesistere, tutti i giorni. Se no è impossibile giocare a questo livello a 34, 35, 36, 40 anni. Servono motivazione e grande disciplina».