Disastro Ronaldo, niente Champions per la prima volta dal 2003. Manchester United travolto

Altro fragoroso tonfo del Manchester United di Cristiano Ronaldo. I Red Devils infatti sono caduti in casa del Brighton con il sonoro punteggio di 4-0.

Per l’ex numero 7 della Juventus 90 minuti sul terreno di gioco, un cartellino giallo e pochissime occasioni per rendersi davvero pericoloso. Per i Red Devils è sfumata in maniera aritmetica la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions, un torneo da cui CR7 non manca dal 2003.