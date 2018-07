Cristiano Ronaldo alla Juve, ecco la prima maglia venduta allo Store – FOTO

E’ del tifoso cinese Ethan Lee la prima maglia venduta in assoluto dallo Juventus Store dall’annuncio di Cristiano Ronaldo in bianconero

E’ stata la giornata dello storico arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. I bianconeri mettono a segno il colpo dell’anno e nel bel mezzo del calciomercato acquistano il campione del Real Madrid. Oggi l’arrivo ufficiale in bianconero per CR7, una cascata di notizie intorno alle 17.30 prima dell’ufficialità comunicata in primis dalla nota ufficiale del Real Madrid. In seguito la lettera di Cr7 al Real e la nota dettagliata della Juventus con tanto di cifre dell’accordo. A diversi km di distanza dalla firma di Ronaldo, intanto, la vendita delle maglie bianconero con il numero 7 del nuovo acquisto sono iniziate nel pomeriggio.

Ed è stato il tifoso cinese Ethan Lee, come svelato da Sky Sport, il primo ad acquistare la storica maglia che indosserà CR7 con la Juventus a partire dai primi impegni ufficiali della stagione 2018/2018. In tanti volevano acquistare il cimelio della prima maglia in assoluto uscita dagli Store ufficiali bianconeri, ci è riuscito Ethan Lee, il primo in coda nello Juventus Store. Intanto, il corrispettivo Store online è stato preso d’assalto dai tifosi bianconeri dopo l’annuncio dell’acquisto di calciomercato, tanto che più volte è stato inaccessibile per sovraccarico di visite.