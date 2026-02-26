Cristiano Ronaldo in Serie B spagnola? Sì, ma come proprietario! Ufficiale l’ingresso della stella portoghese in quel club

Cristiano Ronaldo in Serie B spagnola? Sì, ma come proprietario! La stella portoghese in quel club entra come investitore dell’Almeria

A 41 anni, Cristiano Ronaldo, attaccante leggendario del Al-Nassr, continua a brillare anche in campo, segnando gol e trascinando la sua squadra al primo posto nella Saudi League con 21 gol e 2 assist. Ma la sua carriera non si ferma al calcio giocato.

Il portoghese ha infatti acquisito il 25% delle azioni della Unión Deportiva Almería, attualmente terza nella Liga Hypermotion, la seconda divisione del calcio spagnolo. L’operazione è stata realizzata tramite CR7 Sports Investments, una nuova filiale della sua società CR7 SA, che gestisce i suoi investimenti e affari.

Nel comunicato diffuso oggi, 26 febbraio, Ronaldo ha sottolineato l’ambizione di riportare Almería ai vertici del calcio spagnolo, un passo che conferma il suo impegno anche fuori dal campo, con un focus sugli investimenti sportivi.

IL COMUNICATO – «Cristiano Ronaldo ha acquisito il 25% delle azioni dell’UD Almería tramite CR7 Sports Investments, una sussidiaria di CR7 SA, un passo importante nella continua espansione sia del club sia del portafoglio di investimenti dell’imprenditore portoghese.

Questo accordo rientra nell’ambito dell’espansione internazionale dell’entità portata avanti dal presidente Mohamed Al Khereiji attraverso il suo conglomerato aziendale SMC Group.

Mohamed Al Khereiji, presidente dell’UD Almería, ha dichiarato: “Siamo molto felici che Cristiano abbia scelto il nostro club per investire. È considerato il miglior giocatore della storia, conosce molto bene il calcio spagnolo e comprende il potenziale di ciò che stiamo costruendo qui, sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile“.

Da parte sua, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “Per molto tempo, la mia ambizione è stata quella di contribuire al calcio anche oltre il campo. L’UD Almería è un club con solide basi e un chiaro potenziale di crescita. Non vedo l’ora di lavorare a fianco del team dirigenziale per supportare la prossima fase di crescita del club“»