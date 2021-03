Crotone, Cosmi: «Questa sconfitta è una mazzata ma non molliamo»

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Bologna. Queste le sue parole

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Bologna. Queste le sue parole.

VANTAGGIO – «Al di là del vantaggio abbiamo giocato un primo tempo perfetto. Il secondo tempo sta tutto nel primo pallone che abbiamo giocato, lo abbiamo consegnato banalmente al Bologna. Siamo entrati in campo un po’ troppo rilassati. Il Bologna nella ripresa ha messo in campo una formazione talmente offensiva che credo che non utilizzerà più in campionato».

SCONFITTA – «E’ un peccato perché a livello psicologico è una bella mazzata. E’ come la partita persa contro la Lazio. Sono due sconfitte che ci mettono in enorme disagio. Chi si aspetta un Crotone arrendevole si sbaglia».

DRAMMA – «Le sconfitte per noi sono atroci. Andare avanti di due gol per noi un’impresa e poi perdere la partita è un dolore grandissimo. Devo somatizzare per andare avanti e onorare la maglia».

FUTURO – «Non ne ho parlato con la dirigenza perché quando ho accettato l’offerta non ho voluto clausole. Se ne riparlerà».