Crotone Fiorentina, i convocati di Cosmi: ben sei assenti

Serse Cosmi ha diramato la lista dei convocati in vista di Crotone-Fiorentina

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha reso nota la lista dei convocati in vista dell’ultima partita stagionale contro la Fiorentina. Out in sei: Golemic e Magallan per squalifica, Cordaz, Luperto, Di Carmine e Reca per infortunio.

Portieri – Crespi, Festa, D’Alterio.

Difensori – Cuomo, Djidji, Marrone, Pedro Pereira, Rispoli, D’Aprile, Yakubiv.

Centrocampisti – Eduardo, Molina, Petriccione, Rojas, Vulic, Zanellato, Cigarini, Benali.

Attaccanti – Dragus, Messias, Ounas, Riviere, Simy.