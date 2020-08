Crotone, Vrenna: «A breve ci saranno delle sorprese»

Il presidente del Crotone ha parlato del mercato della squadra rossoblù

Ai microfoni di Sky Sport, Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato del calciomercato del club calabrese.

«A breve ci saranno delle sorprese sul fronte mercato, non siamo assolutamente fermi e aspettiamo anche risposte importanti. Dovremo inventarci qualcosa come ogni anno, i mezzi delle squadre piccole sono quelli. Cercheremo di completare la rosa già nei prossimi giorni. Vogliamo salvarci con qualche giornata di anticipo, questo è il nostro obiettivo. Terremo per noi i prezzi pregiati della rosa e andremo alla ricerca di calciatori in grado di sposare il progetto Crotone e di integrarsi nel più breve tempo possibile. Come sempre, guardiamo anche all’estero».