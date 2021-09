Ct Olanda under 21: «Se Ihattaren giocherà alla Samp, lo convocherò»

Erwin van de Looi, commissario tecnico della formazione Under 21 dei Paesi Bassi, ha parlato di Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren non è stato convocato per la gara di qualificazione all’Europeo Under 21 contro la Moldavia dai Paesi Bassi. Il commissario tecnico olandese Erwin van de Looi ha spiegato a Voetbal International le motivazioni dell’esclusione del nuovo acquisto della Sampdoria, arrivato via Juventus dal PSV Eindhoven.

«Non posso convocarlo in questo momento. È un peccato ma negli ultimi tempi non ha giocato da nessuna parte e sono settimane che non si allena in gruppo. Chiamiamo i calciatori che fanno bene nei club, tutto inizia da lì. Spero che la Sampdoria sia una buona soluzione per lui, se torna a giocare lo richiamerò».