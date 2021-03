Cuadrado: «Non è la fine di un ciclo, ora rialziamo la testa e andiamo avanti»

Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto

LA GARA – «Abbiamo iniziato bene per quello che ho visto io. Se Alvaro avesse segnato alla prima occasione sarebbe cambiato tutto. Siamo usciti dagli spogliatoi con la voglia di vincere, ma non è stato così».

CICLO CHE SI CHIUDE? – «Ancora lottiamo per il campionato, ci crediamo fino alla fine. Cerchiamo di fare più punti possibili e fare pressione. Dobbiamo andare in campo con determinazione e giocarle tutte come finali. Non è del tutto chiuso. Siamo stati tanti anni a vincere. Se non vinciamo non cambia qualcosa».

ORGOGLIO – «Non c’è molto da parlare, sono orgoglioso della squadra e della voglia che ha dimostrato in campo. Dobbiamo mantenerla in campionato».

TRAVERSA – «Ho pensato subito al gol che ho fatto con l’Atletico. Ci è girata male. Questo è il calcio: siamo dei professionisti, dei campioni, una grande squadra. Sono cose che succedono anche alle grandi squadre».