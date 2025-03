Cuadrado, da jolly a titolare nell’Atalanta (a 36 anni): pochi colpi sulla fascia, ma sempre precisi. Ora la sua ex Juve

Juan Cuadrado tra il suo passato da ex bianconero e un presente con l’Atalanta positivo nonostante l’età (ad oggi un titolarissimo sulla fascia)

L’età? Per certi versi soltanto un numero se il talento è presente nei muscoli e soprattutto nella testa di un grande atleta. Da LeBron James che continua a giocare ad alti livelli a 40 anni all’accoppiata di Formula 1 Alonso-Hamilton dove quest’ultimo addirittura corre per la Ferrari. Stessa cosa all’Atalanta con Juan Cuadrado: il sesto uomo nel basket che ad oggi è titolare sulla fascia destra a 36 anni.

Dalle etichette “Albertini parte 2 la vendetta” (considerando età e gli ultimi acciacchi fisici) a una nuova rinascita a Bergamo: un motorino colombiano imprendibile seppur il serbatoio di Juan non permetta più di fare tragitti da 90 minuti a pieno regime (e dopo l’esperienza all’Inter ci si aspettava un giocatore praticamente fermo ai box).

Caratteristiche offensive interessanti e per certi versi superiori rispetto ai suoi compagni di reparto: capacità di saltare l’uomo, cross, buoni colpi offensivi e la capacità di rompere gli indugi con gli avversari che devono buttarlo a terra per fermarlo. Un cecchino con poche munizioni. Acquisto decisivo in termini di punti e qualità all’Atalanta tra campionato e Champions, all’insegna dell’esperienza vincente: avendo dalla sua anche 15 trofei.

L’altalena di una fascia che nel girone di ritorno fa un passo avanti e uno indietro, ha costretto Gasperini a fare necessità virtù mettendo Juan Cuadrado addirittura titolare nelle ultime gare: a tutta fascia o come ala offensiva nel 3-4-3 atalantino dando la scossa giusta per creare occasioni su occasioni. Utilizzato troppo? Gioca chi sta più in forma indipendentemente dalla carta d’identità (un discorso che equivale anche a Zappacosta sulla sinistra), aspettando continuità da parte di Bellanova e dall’altra il contributo esclusivamente difensivo di Ruggeri non basta.

Ora la Juve ed il suo passato tra scudetti, coppe varie e anche episodi ai danni proprio della Dea (dal tocco con il braccio nel 2019 al fallo su Gosens nella finale di Coppa Italia).

Uno scontro diretto per il tricolore cercando di allungare sulle inseguitrici in ottica Champions League: da subentrato o dal primo minuto Juan Cuadrado sarà a suo modo trascinatore di un’Atalanta che ha bisogno di vincere.