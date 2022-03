Cuccureddu: «Vlahovic? La maglia pesa e bisogna saperla portare»

Cuccureddu: «La Juve creda alla grande rimonta. Dybala? Fa sognare». Le sue parole ai microfoni della Gazzetta

Antonello Cuccureddu è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex Juventus.

SOGNO SCUDETTO – «Sta tornando la vera Juve, la squadra c’è e si vede. Ricetta per la rimonta? Crederci, crederci sempre. Noi lo abbiamo fatto, altrimenti non ce l’avremmo fatta. Certo, quella squadra aveva più leader… Furino, Zoff, Causio, Salvadore, Anastasi, Morini, Bettega, Capello, Spinosi… e si potrebbe continuare. In panchina, Vycpalek che era come un padre, pieno di consigli. E un presidente come Boniperti che era sempre con noi, quasi tutti i giorni al campo».

DYBALA – «Dybala fa sognare, è uno dei giocatori più forti del campionato. Io poi da ragazzo iniziai a giocare coi calzettoni bassi per imitare Sivori… e lui lo ricorda».

VLAHOVIC – «Io iniziai col 10 e alla Juve giocai con tantissimi numeri, in tantissime posizioni. Ho avuto il 2, il 3, ovviamente anche il 7. Vlahovic si sarà già accorto che quella maglia bianconera pesa, bisogna saperla portare. Non è come le altre».

