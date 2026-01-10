Cutrone Genoa: si valuta anche il suo nome per l’attacco di De Rossi. Qual è la situazione e cosa sta succedendo

Cutrone Genoa: valutato il suo nome per l’attacco del Grifone. Ecco la situazione e cosa sta accadendo

Il blitz di San Siro contro il Milan ha galvanizzato l’ambiente, ma la dirigenza del Genoa non intende fermarsi. Con la sessione invernale di calciomercato nel vivo, il club rossoblù sta sondando il terreno per regalare un ulteriore tassello offensivo a Daniele De Rossi. L’ultimo nome finito sul taccuino del direttore sportivo, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è quello di Patrick Cutrone.

L’indiscrezione: contatti esplorativi

Secondo le notizie rilanciate da Sky Sport, la società ligure sta valutando con grande attenzione il profilo dell’attaccante classe ’98. Nonostante l’ottimo momento di forma di Lorenzo Colombo, il Grifone cerca una punta capace di garantire profondità, esperienza in Serie A e, soprattutto, quello spirito di sacrificio che è il marchio di fabbrica della gestione tecnica attuale. Cutrone, attualmente in prestito al Parma dal Como, rappresenta l’identikit ideale: un attaccante “velenoso” in area di rigore, capace di pressare i difensori avversari per novanta minuti.

Un “guerriero” per De Rossi

L’eventuale arrivo di Cutrone sarebbe accolto con favore da Daniele De Rossi. L’allenatore del Genoa vedrebbe nell’ex rossonero una pedina preziosa. Cutrone non è solo un finalizzatore, ma un attaccante generoso, tatticamente intelligente e abituato a lottare su ogni pallone. La sua duttilità gli permetterebbe sia di agire come vice-Colombo, sia di affiancarlo in un ipotetico attacco a due punte nei momenti di assedio finale, offrendo varianti tattiche importanti per la lotta salvezza o per sognare qualcosa in più.

La situazione

Al momento si tratta di una valutazione in corso ma il Genoa monitora la situazione. La volontà di aggiungere un giocatore di categoria, che conosce già perfettamente le dinamiche del campionato italiano (avendo vestito anche le maglie di Milan, Fiorentina ed Empoli), conferma l’ambizione dei liguri di non lasciare nulla al caso in questa seconda parte di stagione.