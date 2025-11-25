Dal Milan all'Inter, colpo pazzesco: 25 milioni e si chiude - Calcio News 24

Il Milan e l’Inter si ritrovano coinvolte in un intreccio di mercato: il colpo da 25 milioni fa esultare una delle due milanesi

Tra squadre della stessa città, rivali per antonomasia, si sa, i “dispetti” sul mercato sono all’ordine del giorno e quando un giocatore, per esempio, va dal Milan all’Inter o viceversa alla gioia per aver preso un talento in squadra si aggiunge quella di averlo tolto ad una rivale pericolosa e anche di poterlo rinfacciare ai tifosi avversari.

Milan ed Inter sono le grandi rivali di questa Serie A 2026, con le due squadre di Milano che, senza tanti giri di parole, si stanno giocando lo scudetto e l’accesso alle coppe europee. Nel corso della storia tanti giocatori hanno vestito la maglia di entrambi i team, spesso con veri e propri colpi di scena che hanno sconvolto l’una o l’altra tifoseria.

Dai tempi di Giuseppe Meazza passando a Clarence Seedorf fino ad arrivare al più recente Hakan Calhanoglu che si è trasferito all’Inter dopo un lungo periodo con i rossoneri, questo tipo di situazioni sono sempre capitate. Ma ancora più soddisfacente per uno dei due team è comprare un giocatore ancora prima che possa arrivare a giocare con i rivali. Come sta succedendo in queste ore.

Inter o Milan? Il portiere sembra già deciso

In queste ore è stato palesato l’interesse di entrambe le formazioni milanesi per Elia Caprile, portiere italiano in forze al Cagliari che si distingue per una certa fisicità e intelligenza nel far ripartire l’azione da dietro. Caprile stando alle indiscrezioni di mercato è sia nel mirino dell’Inter che del Milan. Ma una delle squadre è in netto vantaggio.

Entrambe le big del Duomo sono sul giocatore che il 7 novembre è stato pure convocato in Nazionale, con la possibilità non remota di essere secondo o terzo portiere in caso di una qualificazione ai mondiali. L’Inter è però in netto vantaggio, dal momento che sono già partiti i colloqui esplorativi da parte di alcuni inviati dell’Inter.

Il prezzo pensato per Caprile si aggira sui 25 milioni, visto che il Cagliari ne ha spesi 8 per riscattarlo dal Napoli e necessita ora di rientrare nell’investimento e guadagnare abbastanza per sostituirlo nel caso la cessione vada a buon fine. Per il Milan che non è nemmeno sicuro di riuscire a tenere Mike Maignan a fine stagione, perdere il giocatore veronese potrebbe essere un brutto smacco.