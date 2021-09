Dal Pino, notte da 007: insegue un ladro per Roma dopo un furto alla moglie

Notte movimentata per il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Ecco cosa è successo

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, nella serata di ieri, ha vissuto ore certamente movimentate per via del furto della borsa della moglie. Come riportato dal Corriere della Sera, Dal Pino ha affrontato subito il ladro all’interno del ristorante Ginger di Via Condotti a Roma, scortato dal cameriere del locale. Il giovane è però fuggito di corsa raggiungendo due presunti complici, ma non poteva certamente aspettarsi la reazione del presidente.

È così iniziato l’inseguimento tra i tavoli di altri bar e ristoranti attraverso il centro. La corsa ha avuto fine in via di San Sebastianello, dove gli agenti di polizia hanno arrestato il ladro. Del bottino, purtroppo, nessuna traccia.

«Il cameriere ci ha subito indicato un tipo alto, fisicamente ben messo che era passato molto vicino alla sedia dove era seduta mia moglie.“Chi me lo fa fare”, lì per lì ho pensato. Per fortuna sono allenato a correre. Resta il rammarico che con tante persone in giro nessuno ha provato a fermare la corsa del ladro» ha poi dichiarato Dal Pino.