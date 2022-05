Dalbert ritorna all’Inter, il Cagliari non lo riscatterà

Il Cagliari non sembra propenso a riscattare Dalbert dall’Inter e il calciatore pare così destinato a rientrare alla base

Il Cagliari sarebbe dell’idea di non riscattare Dalbert dall‘Inter. Il difensore brasiliano ritornerebbe in estate a Milano, in attesa di fare chiarezza sul suo futuro, che non sembra essere in nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il riscatto di 7 milioni è troppo alto per i sardi, sia in caso di salvezza che di retrocessione.