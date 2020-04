Dalglish positivo al Coronavirus: la nota del Liverpool

Sir Kenny Dalglish risultato positivo al test per il Coronavirus: ecco il messaggio del Liverpool riguardo alle condizioni del dirigente

Come comunicato dai canali ufficiali del Liverpool, Sir Kenny Dalglish è purtroppo risultato positivo al test per il Coronavirus.

Il leggendario giocatore dei Reds e del Celtic, oggi dirigente non esecutivo del club, tuttavia è asintomatico, come affermato dalla famiglia. Dalglish vanta il titolo di atleta più vincente della storia, tenendo conto dei titoli guadagnati sia da giocatore sia da allenatore (52 in totale)