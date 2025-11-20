Dalla Juve all'Inter, firma a un passo: così Marotta frega Comolli - Calcio News 24

L’Inter è pronta a fregare un giocatore alla Juve: Marotta ha avviato i contatti, con 20 milioni di euro si può chiudere già a gennaio.

Il mercato di gennaio si sta avvicinando e l’impressione è che quasi tutti i club che competono per i primi posti faranno qualche movimento, sia in entrata che in uscita. Anche Inter e Juventus dovrebbero essere tra le protagoniste della finestra di mercato invernale: i nerazzurri hanno meno esigenze rispetto ai bianconeri ma Marotta e Ausilio sono sempre pronti a cogliere le occasioni giuste per rafforzare l’organico.

Non a caso proprio nelle ultime ore è cominciata a trapelare un’indiscrezione che sta già scatenando i tifosi nerazzurri. L’Inter è infatti pronta a rifilare un grosso sgarbo ai rivali di sempre: il club di Viale della Liberazione ha messo gli occhi su un difensore che pareva ormai entrato nell’orbita bianconera.

Stiamo parlando di Tiago Gabriel, difensore classe 2004 arrivato al Lecce la scorsa estate e in questa prima parte di stagione tra i protagonisti della squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

Dalla Juve all’Inter: colpo grosso di Marotta

Il centrale difensivo portoghese è una delle tante intuizioni azzeccate dal ds Pantaleo Corvino, che lo ha prelevato dall’Estrela Amadora spendendo poco più di un milione di euro. Oggi il suo valore è cresciuto enormemente: il prezzo del 20enne supera ormai i 20 milioni.

Dalla Juve all’Inter: colpo grosso di Marotta – Calcionews24.com (Instagram Tiago Gabriel)

La Juve ha messo da tempo nel mirino Tiago Gabriel. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un giocatore che abbia quelle caratteristiche: il difensore del Lecce piace non solo per la fisicità e la bravura nel gioco aereo, ma anche per il buon livello tecnico e per la duttilità che gli consente di rendere bene anche da terzino destro.

L’idea di Comolli era quella di affondare il colpo già a gennaio, così da regalare a Spalletti un rinforzo di spessore per la seconda parte di stagione. L’Inter si è però inserita nel discorso: Marotta ha bussato alla porta del Lecce per chiedere informazioni su Tiago Gabriel e le ultime indiscrezioni danno i nerazzurri in vantaggio sui bianconeri.

Corvino non è intenzionato a fare sconti: chi vuole il classe 2004 deve essere pronto a sborsare tra i 20 e i 25 milioni. Il giocatore è un punto fermo dei salentini: finora Di Francesco lo ha schierato titolare in tutte le gare.