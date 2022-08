Dalla Palma: «Luis Alberto e Milinkovic altro sport. Sarri come Van Gogh». Le parole del giornalista

Alberto Dalla Palma ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport della prestazione di Luis Alberto e Milinkovic Savic, oltre ai cambi di Sarri, contro l’Inter. Ecco le parole del giornalista:

«Luis Alberto e Milinkovic, altro sport. Sarri come Van Gogh. Come ha spiegato Allegri pochi giorni fa, anche nel calcio ci sono le categorie e Luis Alberto, rispetto a tanti altri suoi colleghi, fa un altro sport, proprio come Milinkovic. Cambi perfetti, quelli di Sarri, che ha interpretato la partita come un dipinto di Van Gogh: un colore dietro l’altro, senza una sfumatura sbagliata».