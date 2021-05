Dalla Turchia sono sicuri: Boateng vicino all’accordo con la Roma

La Roma mette la freccia e sorpassa il Fenerbahce nella corsa a Jerome Boateng. Dalla Turchia danno l’accordo quasi concluso

La Roma mette la freccia e si avvicina a Jerome Boateng: superata la concorrenza del Fenerbahce nella corsa al difensore centrale tedesco.

Come riporta il giornalista turco Tâlha Arslan la Roma sarebbe molto vicina a chiudere l’accordo con Jerome Boateng per vestirlo di giallorosso nella prossima stagione. Il giocatore in scadenza a giugno sarà poi libero di firmare.