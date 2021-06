Damsgaard: «Ammiro Eriksen, mi ispiro a lui al 100%»

Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria, ha parlato del suo momento a EURO 2020 e di Christian Eriksen. Le sue dichiarazioni

ERIKSEN – «Mi sono ispirato a lui al 100%. Eriksen è uno dei giocatori che ho visto giocare di più. Quando ero ancora più giovane lo ammiravo davvero molto. Allora, mi sono sempre immaginato come 10, proprio come ha fatto lui, dunque era difficile non ammirarlo. Ho guardato molti dettagli nelle cose che fa e negli spazi che trova. Ho cercato di inserire il suo modo di giocare in me fin dalla tenera età. Poi è stato pazzesco poter stare con lui in nazionale e vedere come si allena. Giochiamo in ruoli diversi, io tendenzialmente sto un po’ più avanti e sono più attaccante rispetto a lui, che è comunque un centrocampista centrale».

RUOLO – «Sono un giocatore che deve creare occasioni, un tipo di ala che scende in campo e deve trovare gli spazi giusti, formare una connessione tra il centrocampo e gli attaccanti, per poi colpire la difesa avversaria».

EURO 2020 – «Non avevo giocato così tanto prima dei Campionati Europei, dunque, per logica, non ci speravo troppo. Però mi sono allenato bene e, quando è arrivata l’occasione, mi sono fatto trovare pronto e sono migliorato con il supporto dei miei compagni di squadra».