Danilo Flamengo, una notta da leader per il difensore brasiliano! L’ex capitano della Juventus è protagonista della sfida: il racconto

L’ex capitano della Juve Danilo brilla nella semifinale di Copa Libertadores, firmando una prestazione da protagonista

È stata una qualificazione sofferta, ma dal sapore di sogno. Danilo, ex difensore della Juventus, torna a calcare il palcoscenico più prestigioso del Sudamerica: la finale di Copa Libertadores. Con il suo Flamengo ha superato il Racing Club in una semifinale tesa e combattuta, conquistando il pass per l’atto conclusivo di Lima. Per il brasiliano si tratta di un ritorno speciale: non disputava una finale dal lontano 2011, quando con il Santos – nella squadra che lanciava un giovanissimo Neymar – alzò al cielo il trofeo.

Faro della difesa, decisivo in inferiorità numerica

Dopo le esperienze con Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo si è imposto come uno dei pilastri assoluti del Flamengo. I numeri parlano per lui: 88% di precisione nei passaggi e 72% di duelli vinti nell’arco del torneo. Ma è stata soprattutto la doppia semifinale contro il Racing a certificare la sua leadership.

Andata (1-0 Flamengo): prestazione da muro invalicabile, con 5 duelli vinti su 6, 5 interventi decisivi e 81 passaggi riusciti su 94 (86%).

prestazione da muro invalicabile, con 5 duelli vinti su 6, 5 interventi decisivi e 81 passaggi riusciti su 94 (86%). Ritorno a Buenos Aires: entrato al 61’ con la squadra in dieci uomini e il punteggio sullo 0-0, ha guidato la retroguardia con autorità. Le sue 4 chiusure difensive negli ultimi minuti hanno blindato il risultato, trasformando la sofferenza in un’impresa.

La gioia dell’ex bianconero

Al termine della battaglia, Danilo non ha nascosto la sua emozione ai microfoni di TNT. Con il sorriso di chi sa di aver scritto un’altra pagina importante della propria carriera, ha raccontato anche un curioso aneddoto pre-partita, segno tangibile del suo legame profondo con il club e con questa nuova avventura.

IL COMMENTO DI DANILO – «Per me è stato fantastico. Prima della partita, durante il riscaldamento, ho chiesto a Saúl di quale squadra fosse tifoso e gli ho spiegato cosa si prova a giocare per la squadra del cuore in una partita del genere, in un ambiente del genere. È stato davvero bello, è stata dura come deve essere la Libertadores. Il gruppo merita i complimenti per l’impegno e il sacrificio, ora bisogna recuperare le forze e concentrarsi sul campionato brasiliano fino alla finale».