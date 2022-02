ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Danilo: «Sul gol eravamo messi male. Ma a Torino ci giochiamo tutto». Le parole del terzino della Juventus

Ai microfoni di Sky, Danilo ha parlato dopo Villarreal Juve.

GOL SUBITO – «Abbiamo sbagliato in quel momento, eravamo messi male. Sono i dettagli che fanno la differenza, dobbiamo curarli meglio. Abbiamo la possibilità di giocarci il passaggio del turno a Torino».

DIFESA A 3 – «Eravamo in emergenza in difesa, per quello abbiamo provato a essere più coperti dietro. Dobbiamo avere la disponibilità di cambiare modulo. In alcuni momenti abbiamo sofferto il loro possesso palla».

DIVERSO ATTEGGIAMENTO RISPETTO AL CAMPIONATO – «È una cosa normale per una squadra in crescita. Nel calcio ci vuole continuità, abbiamo cambiato troppo negli ultimi anni quindi ci sta questo cambio di atteggiamento».