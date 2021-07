Danimarca: «Abbiamo ancora fame, giocheremo per Eriksen»

In conferenza stampa, la Danimarca ha presentato la sfida contro la Rep. Ceca: parlano Schmeichel, Kjaer e Hjulmand

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Danimarca ha presentato in conferenza stampa la partita che domani la vedrà opposta alla Repubblica Ceca. Davanti alla stampa sono intervenuti il ct Kasper Hjulmand, il portiere Kasper Schmeichel e il capitano Simon Kjaer.

HJULMAND – «Christian è il cuore della squadra, giocheremo per lui domani. Non avremo paura, non puoi giocare a calcio se hai paura. E io voglio che domani i miei giocatori scendano in campo liberi, con coraggio, dimostrando il meglio. Non giochiamo per noi stessi, domani. Ma per l’intera nazione. Abbiamo due sogni: il primo è vincere qualcosa, il secondo è unire tutta la Danimarca. Shick? Uno dei migliori attaccanti in circolazione».

KJAER – «Tutto il supporto ricevuto dentro e fuori dal campo è stato inimmaginabile, è andato oltre ogni sogno. Sarà difficile rivivere qualcosa di simile in una fase successiva della mia carriera. È stato fantastico. Ma questo non significa che non abbiamo ancora fame: domani lo vedrete in campo. Giocheremo con lo stesso atteggiamento di sempre».

SCHMEICHEL – «Questo momento è tutto quel che sognavo da bambino. Ma l’emozione sarà ancora più grande se vinciamo e andiamo in semifinale. Speriamo di poter dare qualcosa ai tifosi che sono venuti fino a qua per la partita».