Danimarca, Hjulmand: «Eriksen? Sarà una sfida non averlo con noi»

Il ct della Danimarca, Hjulmand, ha parlato di come sarà non avere Eriksen in rosa per i prossimi impegni

Intervistato da Ekstra Bladet, il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, è tornato a parlare di Christian Eriksen e di quanto sarà difficile non vederlo tra i convocati:

«Per molti anni è stato molto importante per la nazionale danese, eravamo abituati ad averlo intorno a noi. E’ un ragazzo che riempie molto anche la vita fuori dal campo del gruppo, sarà una sfida non averlo con noi. Possiamo portare una buona base dagli Europei, ma è chiaro che sarà molto diverso senza Christian. Non daremo così tanta responsabilità solo a Mikkel Damsgaard».

Riguarda a una possibile visita del centrocampista nerazzurro ha poi aggiunto: «Non mi aspetto che venga a trovarci al campo. E non credo nemmeno che verrà a vedere le due partite al Parken».