Danimarca show, Eriksen si congratula con i compagni: il retroscena

Dopo l’approdo in semifinale della Danimarca, Christian Eriksen ha subito scritto ai suo compagni per complimentarsi

La Danimarca è in semifinale di Euro 2020. Un sogno che i ragazzi di Hjulmand vogliono continuare anche e soprattutto per Christian Eriksen. Il centrocampista, però, nonostante i 4.100 km di distanza tra casa sua e Baku non ha fatto mancare il suo appoggio alla squadra e subito dopo la partita contro la Repubblica Ceca, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha inviato un messaggio ai suoi compagni: «Sono orgoglioso di voi».

Al termine del match valso la semifinale, anche il capitano e leader Simon Kjaer si è poi lanciato nella dedica a Eriksen: «Lui sa che stiamo giocando per lui e quindi le nostre vittorie lo rendono felice. Noi sappiamo che lui sta bene e quindi noi possiamo continuare a spingere. Quello che gli è capitato ha dato una spinta la gruppo: ora ognuno di noi sa che si può fidare delle persone che lo circondano».