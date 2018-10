Ecco le date della prossima sessione di calciomercato. Come la finestra estiva anche quella invernale avrà una durata ridotta

Il calciomercato infiamma sempre i tifosi delle varie società calcistiche. Durante tutto l’anno, difatti, anche quando le trattative non sono aperte, le notizie su eventuali operazioni si susseguono mantenendo alto l’interesse degli appassionati. Il nostro campionato quest’anno ha presentato diverse novità e tra queste c’è anche la durata delle finestre di mercato. Come successo per la sessione estiva anche quella invernale avrà una durata inferiore.

Le trattative invernali del calciomercato 2018/2019 sia in entrata sia in uscita, difatti, si apriranno giovedì 3 gennaio 2019. La sessione avrà una durata molto breve per un totale di poco più di due settimane, contrariamente alle precedenti stagioni quando le operazioni erano possibili per circa un mese. Le società avranno tempo sino al 18 gennaio 2019 alle ore 20 per chiudere gli affari utili a rinforzare le proprie rose.

QUANDO INIZIA IL CALCIOMERCATO INVERNALE: giovedì 3 gennaio 2019

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO INVERNALE: 18 gennaio 2019 alle ore 20