D’Aversa dopo Inter-Parma: «Che carattere, Gervinho fa la differenza»

Le parole di D’Aversa al termine di Inter-Parma con la vittoria dei gialloblù grazie alla rete siglata da Dimarco a San Siro

Roberto D’Aversa racconta la sua felicità per la vittoria in Inter-Parma ai microfoni di Sky Sport: «Felicissimo per il carattere della squadra, un plauso ai ragazzi per la cattiveria che ci hanno messo. Se lo meritano per questo inizio di campionato in cui non avevamo raccolto tanto. Oggi una prestazione intensa e determinata, fondamentale avere calciatori di esperienza come Alves, Rigoni, Gagliolo. In passato abbiamo pagato una condizione non ottimale, ci eravamo ritrovati a lavorare con due gruppi diversi, ma eravamo convinti e consapevoli che una volta al top ci potevamo togliere delle soddisfazioni. La fortuna a volte premia gli audaci, felicissimo anche per Dimarco, è la dimostrazione che chi si allena sempre al massimo alla fine viene premiato».

Prosegue e conclude D’Aversa: «Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze in contropiede. Per la partita che dovevamo fare contro l’Inter è un risultato giusto. Gervinho fa la differenza e lo ha mostrato sia con la Juventus che con l’Inter. La Juve dà la sensazione che quando decide di accelerare è devastante, due settimane fa la condizione fisica non era ancora ottimale. E’ chiaro che il risultato ti fa cambiare il giudizio, dobbiamo trovare le motivazioni non solo contro le big ma anche contro quelle del nostro livello».