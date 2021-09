David Luiz Salernitana, la smentita: «Ogni giorno una notizia falsa»

Con una storia su Instagram David Luiz ha smentito le voci che lo volevano in procinto di trovare un nuovo club

Giorno di festa per la Salernitana, che ha presentato oggi la squadra ai tifosi, compreso il nuovo acquisto Franck Ribery, che ha letteralmente mandato in delirio la folla. Spostandoci al mercato, però, non arrivano buone notizie per la società granata.

David Luiz, con una storia su Instagram, ha infatti smentito un suo presunto trasferimento. “Ogni giorno una notizia falsa differente. Ogni giorno un bugiardo differente. Quindi sta a noi scegliere a chi vogliamo credere” il messaggio del centrale brasiliano, svincolatosi dall’Arsenal.