Davide Ancelotti al Botafogo, ufficiale. Il club motiva la scelta con ‘9 pilastri’

Davide Ancelotti al Botafogo, ufficiale. Il club brasiliano ha deciso di motivare la scelta con ‘9 pilastri’… Il comunicato

Un Ancelotti sulla panchina di un top club brasiliano. La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: non si tratta di Carlo, attuale CT del Brasile, ma di suo figlio, Davide Ancelotti, che inizia la sua carriera da primo allenatore prendendo le redini dello storico Botafogo. Una scelta coraggiosa e ambiziosa da parte del club di Rio de Janeiro, reduce dalla partecipazione al Mondiale per Club, che affida il suo progetto a uno dei giovani tecnici più preparati d’Europa.

Per Davide, classe 1989, si tratta del grande salto dopo una lunga e prestigiosa gavetta come vice del padre nei più importanti club europei, dal Real Madrid al Bayern Monaco, passando per Napoli ed Everton, fino alla recente esperienza proprio con la nazionale brasiliana. Un apprendistato di altissimo livello che ora metterà a frutto in un campionato competitivo e affascinante come il Brasileirão. L’avventura per il nuovo tecnico del “Glorioso” inizierà subito con una sfida dal sapore speciale: il suo esordio è infatti previsto per il 12 luglio, in un sentito derby contro il Vasco da Gama. L’ufficialità è arrivata tramite una nota dettagliata del club, che riportiamo integralmente.

IL COMUNICATO

“Davide Ancelotti è il nuovo allenatore di Botafogo. L’italiano ha firmato un contratto con i “Gloriosi” fino alla fine del 2026!

Il Botafogo annuncia che Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra. L’italiano ha firmato questa mattina un contratto con il Club fino alla fine della stagione 2026. L’allenatore è arrivato in Brasile questa mattina all’aeroporto di Galeão e verrà presentato alla squadra per iniziare il proprio lavoro. Al suo fianco si uniranno due assistenti: lo spagnolo Luís Tevenet e il britannico Andrew Mangan. Oltre a loro, si unirà alla squadra anche il preparatore atletico italiano Luca Guerra. Assistente di Carlo Ancelotti nella Nazionale brasiliana, Davide ha compagnato il padre anche al Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Napoli ed Everton. La data della conferenza stampa di presentazione sarà annunciata in seguito.

L’ingaggio di Davide Ancelotti rappresenta un altro passo strategico nel rafforzamento del progetto sportivo della SAF, basato su innovazione, ambizione e protagonismo internazionale.

Benvenuto, Davide Ancelotti insieme, cercheremo di scrivere nuovi capitoli di eccellenza”.

I NOVE PILASTRI – Il club brasiliano ha motivato la scelta di puntare su Davide Ancelotti attraverso i nove pilastri su cui si basa l’accordo.