DAZN, Superlega anti Champions: appoggio da Juve, Milan e Inter

Ci sarebbe un motivo reale dietro l’appoggio dei grandi club a DAZN per i diritti tv della Serie A: ecco tutti i dettagli

I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 a DAZN (assegnati quasi all’unanimità dall’Assemblea della Lega Serie A) avrebbero una motivazione anche sportiva ed economica, soprattutto per i grandi club.

Come rivela il Corriere dello Sport, il magnate Blavatnik, proprietario di DAZN, sarebbe pronto a formare una Superlega europea contrapposta alla Champions League: avrebbero dato la loro adesione Juve, Inter, Milan e forse la Roma. L’appoggio dunque delle big per i diritti tv si spiegherebbe in questo modo.