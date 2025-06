DC United-Chicago Fire: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Audi Field va in scena la sfida di MLS DC United-Chicago Fire: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Audi Field di Washington si giocherà la gara valevole per la 18° giornata di MLS tra DC United-Chicago Fire. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

DC United: Barraza; Antley, MacNaughton, Peltola; Herrera, Servania, Enow, Schnegg; Badji, Benteke, Kijima.

Chicago Fire: Brady; Dean, Rogers, Elliott, Gutman; Oregel, Pineda, Acosta; Zinckernagel, Cuypers, Bamba.

Orario e dove vederla in tv

DC United-Chicago Fire si gioca alle ore 01:30 di domenica 8 giugno per la diciottesima giornata di campionato americano. Verrà trasmessa in esclusiva su APPLE TV. Per vedere la partita in streaming, APPLE permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.