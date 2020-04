De Boer Inter, il fratello: «Non era pronto»

Ronald de Boer ha parlato dell’esperienza del fratello Frank sulla panchina dell’Inter nel 2016: «Non era pronto per fare il manager»

Ronald de Boer ha raccontato cosa non abbia funzionato nel 2016 quando il fratello Frank allenava l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«Se cadi, impari. In Olanda il coach è solo un allenatore, in Italia e in Inghilterra un manager. Deve controllare tutti gli aspetti del club e forse Frank non era pronto per farlo. Lui è un uomo di campo preparatissimo, ma quelle esperienze lo hanno arricchito e ora è ancora più pronto per un top club».