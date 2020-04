De Bruyne prende in giro Lukaku: «Vivere con lui è come avere un figlio»

Kevin De Bruyne scherza su Lukaku, attaccante dell’Inter e suo compagno tra le file del Belgio: ecco le parole su Big Rom

Ospite della diretta Instagram di Kat Kerkhofs insieme a sua moglie, Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City e della Nazionale belga, ha raccontato il suo rapporto coi compagni dei Red Devils. Ecco le dichiarazioni riprese da fcinter1908.it.

«C’è sempre divertimento con Dries e anche con Jan. Lukaku? Romelu può essere buono e cattivo allo stesso tempo. In realtà vivere insieme a Romelu è come avere un figlio. È silenzioso solo quando dorme. È costantemente in movimento».