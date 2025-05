De Gea lascia la Fiorentina? Quella big estera è pronta a trattare con la squadra viola. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

De Gea potrebbe lasciare la Fiorentina? Ecco l’indiscrezione su quello che sarà il suo futuro in Italia

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il futuro di David De Gea alla Fiorentina sarebbe tutt’altro che certo. Nonostante le trattative in corso per il possibile rinnovo del contratto con la società viola, la permanenza del portiere spagnolo a Firenze appare in bilico.

De Gea, arrivato alla Fiorentina tra grande entusiasmo e aspettative, ha vissuto una stagione altalenante, con buoni momenti alternati ad alcune incertezze. Tuttavia, l’esperienza e la qualità dell’ex Manchester United restano fuori discussione, tanto da attirare l’interesse di club di prestigio.

Tra questi, il Monaco sembra essere il più deciso a puntare sull’estremo difensore spagnolo. La squadra del Principato è infatti alla ricerca di un portiere affidabile per alzare il livello qualitativo della rosa in vista della prossima stagione, e De Gea rappresenterebbe un innesto di spessore internazionale.

A preoccupare ulteriormente i tifosi viola è stato un messaggio pubblicato oggi dallo stesso De Gea sui propri profili social. Il portiere ha scritto: “Devo riposarmi e riflettere”, una frase che ha subito alimentato dubbi e interrogativi sul suo futuro. Le sue parole sono state interpretate da molti come un segnale di possibile addio, o quantomeno di incertezza, proprio nel momento in cui la Fiorentina è impegnata a definire le linee guida per il prossimo campionato.

La dirigenza viola, da parte sua, continua a lavorare per cercare di convincere il giocatore a restare e dare continuità al progetto tecnico. Tuttavia, l’inserimento del Monaco potrebbe complicare i piani, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta economicamente importante.

In attesa di sviluppi ufficiali, il futuro di De Gea resta un tema caldo in casa Fiorentina. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il portiere spagnolo resterà a difendere i pali viola o se inizierà una nuova avventura altrove.