Guardiola piomba su De Jong: il City vuole l’olandese del Barcellona che piace anche alla Juventus

Si complica la corsa della Juventus a Frenkie De Jong, centrocampista olandese che fa molto gola agli uomini di mercato bianconeri.

Secondo quanto riportato da As, infatti, sul centrocampista in uscita dal Barcellona sarebbe piombato anche il Manchester City: l’ex Ajax sarebbe uno dei sogni di Guardiola per rinforzare il centrocampo dei Citizens ed è possibile che in estate venga fatto un tentativo per strapparlo ai bluagrana.