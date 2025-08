De Jong svincolato, si scatena l’asta: si parla anche di un’ipotesi clamorosa. Le possibili destinazioni per l’esperto attaccante olandese

Capitano, leader e capocannoniere del PSV Eindhoven campione d’Olanda, eppure, a inizio agosto, clamorosamente senza squadra. Quella di Luuk de Jong è una delle situazioni più strane e paradossali di questo calciomercato estivo. A 34 anni, l’iconico centravanti olandese è attualmente svincolato e in cerca di un nuovo progetto, dopo la fine inaspettata della sua avventura con il club che lo ha consacrato.

Le ragioni del mancato rinnovo con il PSV

Ma perché un giocatore così decisivo è stato lasciato partire? Secondo diverse fonti olandesi, la separazione non è avvenuta per motivi tecnici, ma per un mancato accordo sul rinnovo del contratto. La rottura si sarebbe consumata principalmente sulla durata del nuovo accordo: il PSV avrebbe offerto un contratto annuale con opzione, mentre De Jong e il suo entourage spingevano per un biennale secco che garantisse maggiore sicurezza. Un braccio di ferro che, a sorpresa, non ha trovato un punto d’incontro.

Le pretendenti: dal Beşiktaş al clamoroso ritorno a Siviglia

Ora De Jong è un’occasione che ingolosisce molti club. La pista più calda sembrava quella turca, con il Beşiktaş da tempo in pressing per portarlo a Istanbul. Nelle ultime ore, però, si è aggiunto uno scenario tanto clamoroso quanto affascinante. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS e ripreso autorevolmente dall’Eindhovens Dagblad, anche il Siviglia si sarebbe mosso per riportare Luuk de Jong in Spagna. Non un club qualsiasi, ma la squadra con cui l’olandese ha già trionfato, vincendo l’Europa League nel 2020. Un ritorno in Andalusia rappresenterebbe una scelta di cuore, in un campionato che conosce bene.

Le altre piste: Ajax e le opzioni esotiche

La corsa a De Jong, dunque, si infiamma. Sullo sfondo, restano altre suggestioni, come un clamoroso passaggio agli storici rivali dell’Ajax, una mossa che avrebbe del clamoroso in Eredivisie. In Italia si è parlato della Fiorentina, interessata a un’alternativa per Moise Kean. Non mancano, inoltre, le prevedibili e ricche offerte che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita o dalla MLS, campionati pronti a ricoprire d’oro un giocatore del suo calibro per il finale di carriera. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di un attaccante che, nonostante l’età, resta una garanzia assoluta di gol e leadership.