De Ketelaere, un fuoriclasse alla “Scottie Pippen”: uomo squadra e quel gioco offensivo dell’Atalanta che passa da lui

De Ketelaere ormai è sempre più “re” di questa Atalanta: l’impatto partita davanti passa tutta da Charles (soprattutto nei momenti difficili)

Il “Kinderino” ex Milan che diventa “Willy Wonka” a Bergamo; il principe che diventa re; il finalizzatore che diventa trascinatore non facendosi problemi a sporcarsi le mani. Charles De Ketelaere con l’Atalanta non è soltanto un giocatore con una qualità incredibile, ma anche quella pedina dove ogni singola azione offensiva passa da lui: uno Scottie Pippen dove per quanto le sue gesta vengano messe in secondo piano rispetto al grande “MJ” Lookman, la dipendenza offensiva ricade molto più su di lui.

In un’Atalanta molto bloccata dagli infortuni davanti nonostante la competitività tra Champions League e campionato, le chiavi dell’attacco non possono non passare dal belga. Certo, nel mezzo spiccano i vari Retegui (capocannoniere), Ederson, Kolasinac, però la sfera magnetica che collega i vari bastoncini che compongono l’intera struttura dell’opera d’arte nerazzurra portano il suo nome.

Bravo quando c’è bisogno di dare colpi importanti e decisivi (alla Dea ha portato in questa stagione 30 punti), altrettanto nei momenti in cui l’Atalanta predica nel deserto dove è lo stesso De Ketelaere a dover inventare qualcosa seppur sia il contesto squadra a Bergamo la priorità al di là dei singoli: arrivando a prendersi i palloni in area improvvisandosi terzino. Gasperini certe volte gli rimprovera di sacrificarsi troppo dietro, anche se la preoccupazione più grande è che si faccia male: la delicatezza quando si ha davanti un grande cristallo.

Capotribù in Coppa dei Campioni dove tra le tante stelle di quelle notti magiche della Dea quella che brilla è la sua: 8 partite, 4 goal e 5 assist incidendo praticamente in ogni singolo match. Mercoledì poi il Club Brugge per un ritorno al passato coi fiocchi, e tra il predestinato di ieri e il leader di oggi c’è sempre quel filo conduttore nerazzurro.