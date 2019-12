Il presidente del Napoli De Laurentiis ha chiuso le porte all’arrivo di Ibrahimovic durante il mercato di gennaio – VIDEO

Aurelio De Laurentiis era presente alla festa per i 120 anni di storia del Milan. A margine dell’evento, il presidente del Napoli ha fatto il punto della situazione in casa azzurra per quanto riguarda sia il campo sia il mercato.

«Sintonia totale con Gattuso, è una persona garbata e un grande lavoratore. È un profilo giusto come Ancelotti, che è una persona straordinaria. Ibrahimovic? Il Napoli non ha bisogno di un altro attaccante, c’è già un falso nueve come Mertens e poi abbiamo Llorente».