De Laurentiis chiude: «Di Maria e Benzema bufale. Su Cavani…»

Le parole di De Laurentiis e la smentita su Cavani, Di Maria e Benzema come obiettivi del calciomercato Napoli 2018/2019

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato intervistato quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare soprattutto dei temi più caldi legati al calciomercato. Su tutti, infatti, spicca la smentita di De Laurentiis ai nomi di Di Maria, Benzema e Cavani: «Se prendo Di Maria e Benzema? Non falso, falsissimo.Tra me e Ancelotti c’è una accordo, voglio giovani. Devo prendere due vecchi? Con tutto il rispetto, e i tifosi devono lasciarci in pace. Cavani? Guadagna 20 milioni lordi ogni 10 mesi, non credo possa decidere di dimezzarsi lo stipendio. Ma se mi dovesse telefonare e accettasse di rientrare nelle dinamiche del Napoli…».

Prosegue De Laurentiis: «Falcao? Non segna più, non ho preso lui. Cavani, Di Maria, Belotti sono tutte bufale. Abbiamo Milik, Inglese che devono crescere. Appena tornerà Mertens avremo 20 giorni per intervenire sul mercato. Stadio? Abbiamo speso due milioni e mezzo di euro per rivoltare il centro di Castel Volturno. Insigne Roberto andrà al Benevento, vero, mentre per quanto riguarda Ciciretti al Genoa si vedrà nei prossimi giorni. Terzo portiere? Stiamo valutando cosa fare dopo lo stop di Meret, serve un portiere d’esperienza».