De Laurentiis non ci sta: «Il 25% di pubblico negli stadi è una fregnaccia»

Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona: le sue parole sulla riapertura degli stadi

«Sto andando a Milano per una riunione molto importante perchè il 25% di pubblico negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano».